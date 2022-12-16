Саундтреки из «Властелина колец» можно вживую услышать в Рязани

Камерный оркестр молодых виртуозов Московской консерватории исполнит музыку Средиземья.

В начале следующего года - 21 января - в Рязани в Муниципальном культурном центре (МКЦ) выступит камерный оркестр молодых виртуозов Московской консерватории, который исполнит мелодии из знаменитых фильмов о Средиземье - «Властелин колец» и «Хоббит».

Писатель Джон Толкин подарил миру великий эпос, а гениальный Говард Шор создал целую симфонию. Три Оскара и три премии Грэмми за шедевральную музыку поставили Шора в один ряд с величайшими композиторами. Эльфы, гномы, хоббиты и другие персонажи волшебного мира наконец получили свою симфонию, которую вы услышите совсем скоро.

Sonorus это не просто заклинание. Теперь это камерный оркестр молодых виртуозов Московской консерватории, исполняющий лучшие саундтреки последних десятилетий. Полный набор струнных, деревянных и медных духовых максимально близко передадут атмосферу больших симфонических составов. На концерты Sonorus ходят целыми семьями.

Начало концерта в 18.00 (МКЦ).

Билеты можно приобрести здесь.

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