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НовостиПроисшествия16 декабря 2022 7:42

В Рязанской области на трассе М-5 сгорел грузовик

Водитель выскочил из вспыхнувшей машины и остался жив
Источник:kp.ru
Из паблика "Новости Рязани ВКонтакте".

Из паблика "Новости Рязани ВКонтакте".

В Рязанской области на трассе федерального значения М-5 ярким пламенем горела «Газель». Соответствующее видео инцидента опубликовали очевидцы в сообществе «Новости Рязани ВКонтакте».

Ролик прислали 16 декабря в девять часов утра. На кадрах видно, что авто должно было сгореть полностью. Возгорание грузовика, по словам очевидцев происшествия, произошло на автодороге в Рыбновском районе Рязанской области на повороте к Ходынинским дворикам.

В комментариях свидетель пожара сообщает, что водитель грузового автомобиля остался жив, предварительно выскочив из машины.

Официальная информация уточняется.