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НовостиОбщество15 декабря 2022 15:24

Пробки в 10 баллов наблюдаются в Рязани вечером 15 декабря

«Бордовыми» стали очень многие участки
Источник:kp.ru
Проезд Яблочкова: в сторону центра пуст, в сторону Дашково-Песочни - стоит колом.

Проезд Яблочкова: в сторону центра пуст, в сторону Дашково-Песочни - стоит колом.

Вечером 15 декабря в Рязани осложнилась дорожная ситуация. «Яндекс» оценил пробки, которые образовались к концу рабочего дня, в максимальные 10 баллов.

«Бордовые» участки наблюдаются как в центре города, так и на дорогах к спальным районам, и даже внутри них. Наиболее загружены все подъезды к Дашково-Песочне: проезд Яблочкова, улицы Радиозаводская, Новая, Касимовское шоссе и другие. Также средняя скорость потока мизерна на улицах Ленина, Циолковского, Садовой, Весенней, Новоселковской, Рязанской, Связи, Чкалова, Военных Автомобилистов, Касимовском, Московском, Ряжском и Куйбышевском шоссе, на проезде Завражного.

Напомним, ранее МЧС объявило метеопредпреждение в связи со снегопадами, метелью и другими неблагоприятными погодными явлениями.