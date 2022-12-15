Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 декабря 2022 12:19

В Рязанской области простились с погибшим в зоне СВО Павлом Урклиным

24-летнего молодого человека мобилизовали 2 октября, а 27 ноября его не стало
Источник:kp.ru
Павел Урклин погиб в зоне СВО 27 ноября. Фото: Гиблицкая СОШ.

Павел Урклин погиб в зоне СВО 27 ноября. Фото: Гиблицкая СОШ.

11 декабря в Рязанской области простились с погибшим в зоне СВО Павлом Урклиным. Траурные мероприятия прошли в ДК села Гиблицы Касимовского района.

Как сообщается в группе Гиблицкой СОШ, где Урклин учился с 2005 по 2014 годы, молодой человек погиб при выполнении воинского долга 27 ноября. Мобилизован он был 2 октября.

Родился Павел Урклин 13 июля 1998 года в деревне Барсуково Касимовского района. После школы, в 2018 году, окончил Касимовский нефтегазовый колледж. Затем пошел в армию и отслужил год в 4-ой гвардейской танковой Кантемировской девизии.