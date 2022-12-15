Павел Урклин погиб в зоне СВО 27 ноября. Фото: Гиблицкая СОШ.

11 декабря в Рязанской области простились с погибшим в зоне СВО Павлом Урклиным. Траурные мероприятия прошли в ДК села Гиблицы Касимовского района.

Как сообщается в группе Гиблицкой СОШ, где Урклин учился с 2005 по 2014 годы, молодой человек погиб при выполнении воинского долга 27 ноября. Мобилизован он был 2 октября.

Родился Павел Урклин 13 июля 1998 года в деревне Барсуково Касимовского района. После школы, в 2018 году, окончил Касимовский нефтегазовый колледж. Затем пошел в армию и отслужил год в 4-ой гвардейской танковой Кантемировской девизии.