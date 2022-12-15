Облдума приняла закон, внедряющий соцпакет из 50 услуг для пожилых рязанцев и инвалидов

Заседание регионального парламента состоялось 14 декабря.

Депутаты Рязанской областной Думы утвердили изменения в региональное законодательство о социальном обслуживании граждан. Одна из целей этих корректировок — совершенствование системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Вопрос был вынесен на заседание 14 декабря.

Пилотный проект по внедрению системы долговременного ухода реализуется в Рязанской области с 2018 года, и принятие закона — очередной шаг в рамках его реализации. В соответствии с типовой моделью, утвержденной Минтруда РФ, вместо услуги «сиделка» установлен социальный пакет, который включает 50 уходовых услуг. Это одно из положений принятого в среду документа.

Как пояснила в ходе заседания министр труда и социальной защиты населения Наталья Суворова, в качестве помощников по уходу услуги могут оказывать и родственники, для которых, таким образом, появляется возможность официального трудоустройства.

Документом также расширяется региональный перечень социальных услуг. В частности, при прохождении детьми реабилитации в социально-реабилитационном центре «Сосновый бор» бесплатные социальные услуги будет предоставлены и родителям.