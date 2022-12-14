Оттащил велосипедиста в кювет, бросил и уехал. Рязанца приговорили к 8,6 годам колонии за смертельное ДТП

Оттащил велосипедиста в кусты, бросил и уехал. Рязанца приговорили к 8,6 годам колонии за смертельное ДТП.

14 декабря Рязанский районный суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому по двум статьям УК РФ – смертельное ДТП и оставление в опасности. Судебное разбирательство проходило при участии государственного обвинителя прокуратуры.

Следствие и суд установили, что вечером 16 октября 2020 года на трассе в Рязанском районе, в полутора километрах от поселка Листвянка автомобиль ГАЗ сбил 16-летнего велосипедиста. После этого водитель вышел из машины, оттащил парня в кювет и - скрылся с места ДТП.

В результате дорожного происшествия несовершеннолетний скончался.

На следствии и в суде обвиняемый вину не признал.

Приговором суда мужчине назначили наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!