Жители микрорайона Борки обратились в редакцию с открытым письмом

Жители Борок мечтают, чтобы их микрорайон стал одним из лучших в городе.

В редакцию поступило письмо от имени жителей микрорайона Борки (Рязань) – текст на 28 листах подробно описывает сложившуюся ситуацию, а также ставит под сомнения слова градозащитников из ВООПИиК относительно невозможности многоэтажного развития территории бывшего Шпалопропиточного завода.

В обращении говорится: «компанией и собственниками рязанского Шпалопропиточного завода, в целях выноса из агломерации промышленных мощностей указанного предприятия, оказывающего негативное влияние на здоровье жителей города Рязани и окружающую среду, разработана концепция, которая предусматривает формирование нового микрорайона: строительство жилых домов, набережной Оки, общественного пляжа, детского сада, школы и прочих объектов инфраструктуры.

Все жители микрорайона Борки поддерживают указанный проект, так как устали жить в условиях промышленного производства, устали от шума, пыли и грязи.

Приглашаем вас приехать к нам в микрорайон, где вы лично сможете ознакомиться с проблемами нашего микрорайона, а также побеседовать с каждым жителем микрорайона и убедиться в нашей позиции, поддерживающей реализацию проекта «Великий Коловрат».

Также жители Борок отмечают неудовлетворительное состояние инфраструктурного и социально-бытового обеспечения микрорайона, в том числе отсутствие уличного освещения, неудовлетворительное состояние дорог и тротуаров.

«3астройщик «3еленый сад» в рамках реализации градостроительной концепции по редевелопментy указанной промзоны в сентябре текущего года приступил к исполнению социально значимых обязательств, принятых на себя на основании соглашения, заключенного с администрацией города Рязани на условиях благотворительности», - отмечают обратившиеся в редакцию.

Вместе с тем, в настоящее время работы приостановлены из-за активной деятельности градозащитников из ВООПИиК. В материалах письма приводятся аргументы противоправных действий представителей указанной организации, а также руководителя (на тот момент) Госинспекции по охране памятников истории и культуры, и просьба направить изложенную информацию для проверки в правоохранительные органы.