Рязанцев атакует свиной грипп. Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Рязани растет.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Рязанской области продолжает расти доля вирусов, предупреждает региональное управление Роспотребнадзора. В настоящее время доля составляет 43%, с преобладанием свиного гриппа - А(H1N1)-2009. Кроме того, специалисты фиксируют штаммы гриппа A(H3N2) и B.
По данным санитарных врачей, в сравнении с предыдущей неделей показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос в Рязани и области на 28,7%.
По-прежнему, самым эффективным средством защиты от гриппа и его осложнений является вакцинация.
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