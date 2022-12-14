Рязанцев атакует свиной грипп. Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Рязани растет. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Рязанской области продолжает расти доля вирусов, предупреждает региональное управление Роспотребнадзора. В настоящее время доля составляет 43%, с преобладанием свиного гриппа - А(H1N1)-2009. Кроме того, специалисты фиксируют штаммы гриппа A(H3N2) и B.

По данным санитарных врачей, в сравнении с предыдущей неделей показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос в Рязани и области на 28,7%.

По-прежнему, самым эффективным средством защиты от гриппа и его осложнений является вакцинация.

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