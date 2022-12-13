В Рязани назначат выплаты жильцам дома на улице Пушкина, обрушившегося из-за взрыва. Первая версия документа исчезла вскоре после публикации.

Жильцам дома на улице Пушкина в Рязани, где 9 декабря произошел взрыв, назначат выплаты. Окончательное решение об их размере еще не принято, но 12 декабря облправительство опубликовало проект документа об оказании адресной материальной помощи. Согласно ему, выплаты гражданам, проживающим в доме на любых законных основаниях, учреждались в размере от 10 тыс. до 1 млн рублей:

- 10 тыс. на человека (то есть каждому жильцу);

- 50 тыс. руб. на человека за частичную утрату имущества первой необходимости;

- 100 тыс. руб. на человека за полностью утраченное имущество первой необходимости;

- 100 тыс. руб. собственникам жилого помещения, поврежденного (утраченного, разрушенного) в результате взрыва бытового характера

- 200 тыс. руб. на человека, получившего легкий вред здоровью;

- 400 тыс. руб. на человека, получившего тяжкий вред здоровью или вред средней тяжести

- 1 млн. руб. на каждого погибшего (таких, к счастью, нет).

Впрочем, вечером того же дня проект с сайта облправительства исчез. Так было и с проектом документа о единовременной выплате мобилизованным гражданам. Тогда размер этой меры соцподдержки пересмотрели, увеличив с 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Также 12 декабря тему дома на улице Пушкина подняли на совещании в администрации Рязани. Заместитель главы администрации Михаил Ромодин доложил, что помимо муниципальной на объекте работала межведомственная комиссия от министерства труда и соцзащиты. Она оценивала ущерб имуществу.

«Наша комиссия обследовала повреждения в каждой квартире. Работа полностью завершена, на основании нее будет приниматься решение о выделении материальной помощи жителям», - сообщил Ромодин.

По словам чиновника, также готова и дорабатывается предварительная экспертиза, делается укрупненный расчет и разрабатывается локальная смета для понимания стоимости аварийно-восстановительных работ.