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НовостиОбщество12 декабря 2022 10:49

Елена Буняшина оставила должность директора рязанской филармонии

Контракт с бывшей чиновницей областное правительство продлевать не стало
Источник:kp.ru
Елена Буняшина оставила должность директора рязанской филармонии.

Елена Буняшина оставила должность директора рязанской филармонии.

12 декабря директор Рязанской филармонии Елена Буняшина покинула должность. По информации «ВидСбоку», областное правительство не стало продлевать с ней контракт.

В настоящее время исполняет ее обязанности заместитель по маркетингу Евгения Феколкина.

Буняшина возглавляла филармонию ровно пять лет, куда в декабре 2017 года переместилась из кресла зампреда правительства Рязанской области. Да этого чиновница возглавляла министерство образования региона (читать подробнее).

Отметим, что на официальном сайте филармонии Елена Буняшина по-прежнему представлена руководителем учреждения.

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