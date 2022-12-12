Елена Буняшина оставила должность директора рязанской филармонии.

12 декабря директор Рязанской филармонии Елена Буняшина покинула должность. По информации «ВидСбоку», областное правительство не стало продлевать с ней контракт.

В настоящее время исполняет ее обязанности заместитель по маркетингу Евгения Феколкина.

Буняшина возглавляла филармонию ровно пять лет, куда в декабре 2017 года переместилась из кресла зампреда правительства Рязанской области. Да этого чиновница возглавляла министерство образования региона (читать подробнее).

Отметим, что на официальном сайте филармонии Елена Буняшина по-прежнему представлена руководителем учреждения.

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