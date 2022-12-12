Саратовец Выскребенцев просит для фонда соцразвития 5 млн рублей у муниципального предприятия Рязани

Саратовец Александр Выскребенцев просит для фонда соцразвития 5 млн рублей у муниципального предприятия Рязани.

Директор Фонда социального развития Рязанской области Александр Выскребенцев попросил для своей некоммерческой организации у ООО РГМЭК 5 млн рублей. Если верить подлинности документа, опубликованного «Новой», Выскребенцев письменно обратился к директору ООО «Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания» Илье Шишкину с просьбой рассмотреть вопрос выделения денег для «выполнения уставных задач фонда».

Саратовец Александр Выскребенцев возглавил Фонд социального развития региона в сентябре 2022 года, а в конце октября он уже запрашивал у муниципального предприятия 5 млн рублей.

В письме к Шишкину Выгребенцев упомянул, что Фонд провел «множество социально значимых общеполезных мероприятий, оказал помощь многим нуждающимся людям в Рязанской области». Без конкретики.

Чиновник направил письме директору РГМЭК с просьбой о выделении денег для выполнения уставных задач фонда. Фото: Новая газета.

Ранее Выскребенцев рассказал, что в Рязанской области при органах власти действует около полусотни различных некоммерческих организаций, функции которых зачастую дублируются и не являются прозрачными. По его словам, необходимо провести «глубокую инвентаризацию таких фондов для последующей оптимизации их деятельности и повышению эффективности» (читать подробнее).

До приезда в Рязани Александр Выскребенцев работатал у Павла Малкова в Росстате.

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