В ДТП с участием двух фур в Скопинском районе погиб один из водителей.
Ранним субботним утром 10 декабря в Скопинском районе произошло смертельное ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.
Трагедия произошла на трассе между деревнями Гореловка и Шелемишевские Хутора, когда 49-летний водитель за рулем большегруза Volvo на скорости не справился с управлением. Полуприцеп машины занесло - и произошло столкновение с грузовиком Renault.
В результате дорожного происшествия 56-летний водитель Renault из Саратова от полученных травм скончался на месте.
По факту ДТП проводится проверка.
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