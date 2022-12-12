В ДТП с участием двух фур в Скопинском районе погиб один из водителей.

Ранним субботним утром 10 декабря в Скопинском районе произошло смертельное ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

Трагедия произошла на трассе между деревнями Гореловка и Шелемишевские Хутора, когда 49-летний водитель за рулем большегруза Volvo на скорости не справился с управлением. Полуприцеп машины занесло - и произошло столкновение с грузовиком Renault.

В результате дорожного происшествия 56-летний водитель Renault из Саратова от полученных травм скончался на месте.

По факту ДТП проводится проверка.

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