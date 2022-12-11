Рязанцев призвали сообщать о фактах коррупции в Роспотребнадзоре. Пожаловаться на работу санитарных врачей можно по двум телефонам. Фото: Артем КИЛЬКИН

Управление Ропотребнадзора по Рязанской области открыло горячую линию, по которой рязанцы смогут сообщить о фактах коррупции со стороны сотрудников ведомства. Телефоны горячей линии будут работать с 19 по 23 декабря 2022 года.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, цель горячей линии - профилактика коррупционных и иных правонарушений.

Звонить можно по телефону (4912) 92-97-95 с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу - с 10:00 до 16:00.

Кроме того, круглосуточно принимает жалобы и сообщения автоответчик телефона доверия - (4912) 92-98-37. Вся информация будет записываться.

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