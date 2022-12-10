Обильные осадки и температура до +3 ожидаются в Рязанской области 11 декабря

11 декабря в Рязанской области ожидаются обильные осадки и повышение температуры до плюсовых значений. Прогноз регионального филиала Росгидромета опубликовало МЧС.

В течение суток по региону выпадут разные типы осадков: снег, мокрый снег, дождь, морось. Особенно сильными они будут в ночь на воскресенье. Также в прогнозе говорится о гололедице, налипании мокрого снега и снежных заносах (последнее - в темное время суток).

Температура воздуха 11 декабря будет в пределах -3…+2 градусов ночью и -2…+3 градусов днем. Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с.