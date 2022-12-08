В библиотеке имени Горького открылась выставка картин хирурга Владимира Юдина

Фото: rgdrzn.ru

В Рязанской областной библиотеке имени Горького состоялось открытие 24-ой художественной выставки хирурга, заслуженного врача РФ, члена рязанского регионального отделения творческого союза художников России «ТСХР» Владимира Юдина. Мероприятие приурочено к 75-летию юбиляра.

Среди почетных гостей творческого вечера - глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, а также депутат РГД Елена Акимкина.

– Замечательно, что такие профессионалы, как Владимир Александрович, раскрывают свой потенциал не только в научных направлениях, но и в творчестве. Безусловно, Ваши работы – это выражение неподдельной любви к Рязанской земле. Мне вспоминается и Ваша общественно-политическая деятельность. Как мудрый и серьезный человек, опытный наставник, Вы стали примером для многих рязанцев. От лица депутатского корпуса поздравляю Вас с открытием выставки! – сказала Татьяна Панфилова.

Владимир Юдин заниматься живописью с 1984 года. Им написано более 350 работ.