Ушел без телефона, но был в соцсетях. Подробности поиска 13-летнего подростка в Рязани, исчезнувшего 5 декабря

Пропавший подросток прогуливался в окрестностях родной школы.

Появились подробности поиска 13-летнего мальчишки, найденного спустя три дня после бесследного исчезновения.

Мальчик пропал в понедельник, 5 декабря. Он вышел из дома и не вернулся.

Вместе с полицией в поисках участвовали волонтеры ПСО «Мещера» - осматривали торговые центры и игровые клубы.

Было известно, что мальчик ушел без телефона, но при этом периодически выходил в социальные сети. Поэтому выдвигались разные версии его местонахождения. Но в 15:00 появилась информация: найден, жив. В то время, когда его искали по всему городу, оказалось, что мальчик разгуливал в окрестностях родной школы, где его и обнаружили полицейские.

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