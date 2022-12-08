Всё, завершились поиски бесследно исчезнувшего в Рязани 13-летнего подростка

Найденный 13-летний подросток находится в кругу семьи.
В Рязани завершились поиски 13-летнего подростка, бесследно исчезнувшего несколько дней назад. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Мещера».
Ранее сообщалось, что о местонахождении 13-летнего подростка не было известно с 5 декабря 2022 года. Активисты поисково-спасательного отряда объявили через социальные сети о поиске несовершеннолетнего, но спустя пару часов сообщили оптимистичную новость:
«Найден. Жив».
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