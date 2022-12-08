Тело 16-летнего подростка обнаружили в Рыбновском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рыбновском районе 7 декабря обнаружили тело 16-летнего подростка.

В настоящее время Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится проверка по факту обнаружения трупа. Следователям предстоит установить точную причину смерти несовершеннолетнего, а также все обстоятельства случившегося.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

В рамках проверки рассматриваются все версии гибели подростка, в том числе – добровольный уход из жизни.

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