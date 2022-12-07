Думала, просто чешется глаз, оказались – черви. Врачи поставили рязанке редкий диагноз

Рязанка жаловалась на воспаление в глазу, но врачи обнаружили там червей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В больницу им. Семашко обратилась рязанка, которая пожаловалась на постоянные воспаления в глазу. Когда врач-офтальмолог Наталья Исаева осмотрела пациентку, то тут же поставила диагноз дирофиляриоз – круглые черви образовали глистную инвазию.

По словам специалистов, источником заболевания могут быть как бездомные, так и домашние животные, а переносчиками личинок являются комары. Но подобных случаев в ОКБ им. Семашко не встречали уже несколько лет.

В итоге женщину прооперировали без госпитализации.

«Помните, чистота рук – главная профилактика многих неприятностей», - напоминают врачи.

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