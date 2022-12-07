Картины и куклы от детей и взрослых. Необычная выставка открылась в Рязани

Посетители и участники выставки.

Совсем немного времени осталось до самого сказочного праздника - Нового года. Наряженные елки и городская иллюминация уже создают нам праздничное настроение. А если вы пока еще не настроены на новогоднюю волну, вам непременно стоит посетить выставку «В ожидании новогоднего чуда», которая открылась в фойе Прио-Внешторгбанка на втором этаже. Там представлены картины рязанских художников и куклы воспитанников студии «Океан творчества» под руководством Юлии Красавиной. Некоторые картины напоминают новогодние открытки. Как, например, «В ожидании новогодней сказки» Ирины Быстровой, «Мороз и солнце» Анны Новиковой, «Зима» Лилии Мазаловой.

Многие картины похожи на новогодние открытки. Одна из них — работа Ирины Быстровой «В ожидании новогодней сказки».

Воспитанники студии «Океан творчества» под руководством Юлии Красавиной представили на выставке игрушки из ткани.

- В нашей студии занимаются не только девочки, но и мальчики, - рассказывает Юлия Красавина.- Дети с удовольствием шьют кукол, мишек, зайцев. Затем моделируют для них одежду. Вот заяц в пижаме, вот кукла в свадебном платье. В каждую такую поделку ребенок вкладывает душу.

Работы воспитанников детской студии «Океан творчества».

- Мне нравится шить зайчиков и котиков,- рассказывает пятилетняя Лера Дмитриева. – А недавно я начала шить лягушку.

Вдохновиться работами взрослых и детей, создав себе новогоднее настроение, можно до 15 января. Вход на выставку свободный.

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