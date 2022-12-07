Утром 7 декабря на Северной окружной дороге в Рязани перевернулась «Лада Ларгус» с прицепом.

На Северной окружной дороге в Рязани ранним утром 7 декабря перевернулся легковой автомобиль «Лада Ларгус» с прицепом. Видеозапись с места ДТП появилась группе «Подслушано у водителей в Рязани» около 7:30.

Как указывает автор публикации, авария случилась по направлению к микрорайону Канищево. Машину после опрокидывания развернуло поперек проезжей части, поэтому водители какое-то время вынуждены были объезжать участок по обочине.

Пока «Лада» оставалась на проезжей части, наблюдались затруднения автомобильного движения. В 8:55, по данным «Яндекса», «красных» и «бордовых» зон из-за ДТП на Северке уже не было.