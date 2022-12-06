Зажигалки, газ, бытовая химия. В Рязани открыли производство аэрозолей

В Рязани открыли завод по производству карманных зажигалок, туристических баллонов, аэрозоли бытовой химии и косметики. Участвовал в запуске и губернатор Павел Малков. Компания «Ника Аэрозоль» (дочернее предприятие ООО «Ника») планирует к 2026 году вложить в производство около 2 млрд рублей, создать 150 рабочих мест.

Завод по производству зажигалок и аэрозолей открыли в Рязани.

Первый этап работы предприятия предполагает ежегодно производить 24 млн газовых картриджей, 30 млн жестяных баллонов, 72 млн зажигалок(с повторной заправкой) и 12 млн единиц бытовой химии.

В будущем мощности завода могут расшириться в два раза.

Отмечается, что предприятие не зависит от импортного сырья и комплектующих.

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