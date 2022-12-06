24-летний рязанец купил на фальшивые деньги цветы и пачку сигарет

Рязанец купил на фальшивые деньги цветы и пачку сигарет. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

24-летнего рязанца обвиняют в хранении в целях сбыта и сбыте поддельных денежных средств. Уголовное дело направили в суд, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительной информации, житель Рязани купил несколько поддельных банкнот номиналом 2 тысячи рублей, оплатив подделки в интернете, а позже забрал их из сделанного тайника недалеко от своего дома. На фальшивые деньги мужчина взял пачку сигарет в торговой палатке. Второй банкнотой он расплатился за цветы.

По этому делу проводились оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых подозреваемого задержали. Две купюры-фальшивки в конечном счете изъяли.

Следственный отдел ОМВД РФ по Московскому району Рязани возбудил уголовное дело по части первой статьи 186 УК РФ – «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Рязанский Московский районный суд рассмотрит дело с обвинительным заключением по существу.