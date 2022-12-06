Рязанская область получит на капремонт четырех музеев почти 110 миллионов рублей

Рязанский регион получит федеральную поддержку на капитальный ремонт четырех муниципальных музеев.

В Рязанской области планируется капитальный ремонт четырех музеев на средства федерального бюджета. Об этом рассказали на заседании рязанского правительства 6 декабря.

Министр культуры Марина Кауркина заявила, что заявку региона на капитальный ремонт четырех муниципальных музеев в полном объеме одобрило министерство культуры России. На ремонт музеев в Скопине, Сасовском, Михайловском и Ряжском районах Рязанская область получит федеральные субсидии на 2023 год – 109,8 миллиона рублей.

Губернатор Павел Малков отметил необходимость контроля работы на каждой стройплощадке.

«Уже сейчас нужно готовить документацию и проводить конкурсы, как только это становится возможным», - также указал Павел Малков.

Помимо этого, Малков заявил, что Министерству строительного комплекса области необходимо сформировать службу квалифицированных заказчиков по всем направлениям работы – включая культуру, спорт, образование и др.

«Минстрою нужно создать реестр всех объектов, которые мы должны строить или ремонтировать, и контролировать сроки подготовки технических заданий, конкурсной документации, проведения конкурсных процедур. Задержек здесь быть не должно, работы нужно начинать как можно скорее», — подчеркнул губернатор.