Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении пятиклассника в рязанской школе.
Фото: Тимур ХАНОВ.
Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении в одной из школ Рязанской области. Ранее к главе ведомства через приемную в социальной сети обратилась мама пострадавшего мальчика.
По словам женщины, в сентябре 2021 года между учениками пятого класса произошла драка, в которые избили ее сына, выбив ему несколько зубов. Ни руководство школы, ни учителя не вызвали скорую помощь и не сообщили матери о случившемся.
Как сообщила Бастрыкину заявительница, уже «длительное время не принимаются меры по привлечению виновных к ответственности».
В настоящее время в СУ СК России по Рязанской области начали проводить дополнительную проверку по данному факту. Глава СК поручил руководителю регионального следственного управления Владимиру Никешкину представить подробный доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!