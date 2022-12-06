Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении пятиклассника в рязанской школе. Фото: Тимур ХАНОВ.

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении в одной из школ Рязанской области. Ранее к главе ведомства через приемную в социальной сети обратилась мама пострадавшего мальчика.

По словам женщины, в сентябре 2021 года между учениками пятого класса произошла драка, в которые избили ее сына, выбив ему несколько зубов. Ни руководство школы, ни учителя не вызвали скорую помощь и не сообщили матери о случившемся.

Как сообщила Бастрыкину заявительница, уже «длительное время не принимаются меры по привлечению виновных к ответственности».

В настоящее время в СУ СК России по Рязанской области начали проводить дополнительную проверку по данному факту. Глава СК поручил руководителю регионального следственного управления Владимиру Никешкину представить подробный доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки.

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