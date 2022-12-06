Бранов анонсировал новую поставку в Рязань школьных автобусов и «скорых»

Новая поставка в Рязанскую область школьных автобусов и машин скорой помощи ожидается в начале 2023 года.

Вице-губернатор Артем Бранов анонсировал новую поставку в Рязанскую область школьных автобусов и машин скорой помощи. Информацию он разместил в социальных сетях.

«В первом квартале 2023 года ожидаем поставку 26 «скорых» и 44 школьных автобусов», - говорится в сообщении Бранова.

Как отметил управленец, техника поступит в дополнение к 15 «скорым» и 55 автобусам, переданным Рязанской области ранее. Аналогично ее распределят по региону для укрепления материально-технической базы конкретных образовательных и медицинских учреждений.