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НовостиОбщество6 декабря 2022 9:45

Бранов анонсировал новую поставку в Рязань школьных автобусов и «скорых»

Как и прежде, их распределят по образовательным и медицинским учреждениям области
Источник:kp.ru
Новая поставка в Рязанскую область школьных автобусов и машин скорой помощи ожидается в начале 2023 года.

Новая поставка в Рязанскую область школьных автобусов и машин скорой помощи ожидается в начале 2023 года.

Вице-губернатор Артем Бранов анонсировал новую поставку в Рязанскую область школьных автобусов и машин скорой помощи. Информацию он разместил в социальных сетях.

«В первом квартале 2023 года ожидаем поставку 26 «скорых» и 44 школьных автобусов», - говорится в сообщении Бранова.

Как отметил управленец, техника поступит в дополнение к 15 «скорым» и 55 автобусам, переданным Рязанской области ранее. Аналогично ее распределят по региону для укрепления материально-технической базы конкретных образовательных и медицинских учреждений.