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НовостиОбщество6 декабря 2022 9:39

В ночь на 6 декабря на 25 улицах Рязани обработали тротуары от гололеда

Утром 6 декабря в Рязани тротуары обработали от наледи
Источник:kp.ru
Обработка тротуаров от наледи 6 декабря. Фото: администрация Рязани.

Обработка тротуаров от наледи 6 декабря. Фото: администрация Рязани.

На улицах Рязани сотрудники Дирекции благоустройства утром 6 декабря обработали тротуары от наледи, очистили урны, а также собрали случайный мусор, а бригады мехуборки убрали снег на улице Зубковой. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

Кроме того, в ночь на вторник тротуары обработали от гололеда на 25 рязанских улицах: Мервинской, Крупской, Народном бульваре, Новоселов, Новаторов, Юбилейной, Московском шоссе, Урицкого, Радиозаводской, площади Попова, Есенина, Фирсова, площади Победы, площади Мичурина, Костычева, Западной, Зубковой, Птицеводов, Вознесенской, Яхонтова, Пролетарской, Тимуровцев, Советской армии, Тимакова и Касимовском шоссе.

Обработали также проезжую часть дорог общего пользования на улицах Зубковой, Новоселов, 1-м проезде Бабушкина, проезде Яблочкова, Тимуровцев и 6-й Линии.

Снег вывезли с улицы Новоселов, Горького и Циолковского.