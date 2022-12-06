Прожиточный минимум на 2023 год рязанское правительство установит больше, чем на 2022-й.

Правительство Рязанской области опубликовало проект постановления, которым в регионе устанавливается прожиточный минимум на 2023 год. По основным социально-демографическим группам он увеличился по сравнению со вторым полугодием 2022-го на 3,3%, а по сравнению с началом нынешнего года — на 13,6%.

Величину прожиточного минимума в Рязанской области на 2023 год планируется установить в следующих размерах (в скобках для сравнения федеральный показатель):

- на душу населения – 12 794 рубля (14 375 рублей);

- для трудоспособного населения – 13945 рублей (15 669 рублей);

- для пенсионеров – 11015 рублей (+1321, 12 363 рубля);

- для детей – 13155 рублей (13 944 рубля).

Прожиточный минимум используется для определения размера пенсий, пособий и стипендий. Также по этому показателю судят об уровне бедности в стране.