На трассе в Сапожковском районе погиб 44-летний водитель, на скорости вылетев с дороги.

Вечером 5 декабря на трассе в Сапожковском районе произошло смертельное ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 44-летний житель Краснодарского края за рулем автомобиля Hyundai Accent на скорости не справился с управлением, вылетел с дороги и перевернулся.

Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Рязанской области.

В результате дорожного происшествия водитель от полученных травм скончался до приезда медиков.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка для установления всех обстоятельств случившегося.

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