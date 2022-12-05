Прокуратуру Сараевского района возглавил коренной ухоловец Дмитрий Севостьянов. Фото: издательство "Пресса".

Прокурором Сараевского района стал Дмитрий Севостьянов. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор в конце ноября.

Дмитрий Севостьянов родился в поселке Ухолово Рязанской области. Там же и начал карьеру в правоохранительных органах, сначала – дознавателем, потом - следователем.

Спустя время стал помощником прокурора Ухоловского района, а через семь лет – его заместителем.

Потом старший советник юстиции сам уже возглавил прокуратуру, но в Путятинском районе. Перед назначением в Сараи возглавлял пронскую прокуратуру.

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