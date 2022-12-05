В Рязанской области впервые пройдет Кубок Содружества по биатлону

Мэрия анонсировала этап Кубка Содружества по биатлону, который пройдет в Рязанской области. Фото: администрация Рязани.

С 24 по 25 декабря в Рязани впервые пройдут соревнования по биатлону международного уровня. Этап Кубка Содружества по биатлону состоится на биатлонном комплексе спортивной школы «Алмаз». Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Кубок Содружества является международным турниром биатлонного сезона 2022-2023 гг. В состязании будут участвовать самые сильные биатлонисты России и Республики Беларусь. В частности, призеры Олимпийских игр и чемпионы мира Максим Цветков и Александр Логинов, чемпион мира Антон Бабиков, призер Олимпийских игр и Чемпионатов мира Эдуард Латыпов, олимпийская чемпионка Динара Алимбекова, Серебряный призер Игр в Пекине 2022 Антон Смольский.

Рязанский регион на Кубке Содружества представят члены сборной команды Рязанской области: чемпионы России по летнему биатлону 2022 года Артем Смирнов и Дмитрий Мысев.

На сайте мэрии опубликовали программу соревнований:

24 декабря:

10:40 – суперспринт мужчины, квалификация;

12:10 – торжественная церемония открытия;

12:30 – суперспринт мужчины, финал;

14:10 – суперспринт женщины, квалификация;

16:00 – суперспринт женщины, финал;

25 декабря:

11:00 – большой масс-старт 15 км мужчины;

14:00 – большой масс-старт 12 км женщины.

Прямую трансляцию всех гонок можно увидеть на телеканале «Матч-ТВ». Спортивное событие будет комментировать Андрей Романов.

Кроме того, для гостей мероприятия будет играть единственный в России лыжный оркестр «УралБэнд» из Екатеринбурга, состоится шоу аниматоров, придет Дед Мороз, а также выступят танцевальные команды.

Билеты можно купить на Kassy.ru. Детям до 14 лет (по предъявлению свидетельства о рождении) вход на стадион бесплатный в сопровождение взрослых.