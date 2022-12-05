Даже без сильных снегопадов становится ясно, что Рязань к зиме не готова

Город никак не может справиться с замерзшими тротуарами. В центре города на главных улицах еще нормально, но стоит свернуть в сторону или отъехать на окраины – все, вместо тротуаров – каток. Но даже там, на задворках, встречаются островки чистого асфальта. Значит, можно при желании, добиться результата. Почему же в рамках города это не получается?

Заместитель главы администрации города Михаил Ромодин, посетовав на недостаточное финансирование, заверял две недели назад, что на расчистку тротуаров от снега потребуется три дня. За прошедшее время выпавший снег спрессовался, и на дорожках образовалась ледяная корка.

Про лед замглавы ничего не говорил. Возможно, для борьбы с наледью в администрации нет специалистов, техники, достаточного количества уборщиков или неизвестна соответствующая технология. Нет и желания объяснить людям, когда же будет наведен порядок.

Сегодняшний опрос посвящен этой проблеме – что делать с обледеневшими рязанскими тротуарами?

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Что делать с обледеневшими рязанскими тротуарами?

- Вовремя убирать снег, чтобы не образовывалась наледь;

- Посыпать песко-соляной смесью;

- Срочно нанять достаточное число дворников на достойную оплату для очистки льда;

- Устраивать субботники, чтобы горожане бесплатно чистили тротуары;

- Обязать предприятия организовывать расчистку близлежащих тротуаров;

- Закрепить за депутатами гордумы и чиновниками мэрии подшефные улицы, чтобы они своими силами поддерживали на них порядок;

- Сделать очистку наледи социальным обременением для организаций, которые делали тротуары;

- Прокладывать теплотрассы под тротуарами для их обогрева.