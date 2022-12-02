Каток на Лыбедском бульваре начали заливать 2 декабря

Каток на Лыбедском бульваре 2 декабря.

Еще в четверг, 1 декабря, начали готовить каток, расположенный вокруг елки, которая находится на Лыбедском бульваре в Рязани. 2 декабря его начали заливать. Об этом КП-Рязань сообщили очевидцы.

В прошлом году каток работал бесплатно для рязанцев в будние и выходные дни с 10:00 до 14:00. Если жители хотели покататься на льду в вечернее время, они платили по 50 рублей. Детям в возрасте до семи лет вход был бесплатный. Кроме того, функционировал прокат коньков, а также существовало место, где можно было переодеться. Для уюта играла музыка и горело вечернее освещение. В выходные дни проводились анимационные мероприятия. Четыре раза в день каток обычно закрывали на технический перерыв для чистки льда.