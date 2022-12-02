Сначала стрелял, а после взялся за топор. Рязанец получил реальный срок за попытку убийства знакомого

Отбывать наказание несостоявшийся убийца будет в колонии строгого режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Рязани приговорили к реальному сроку заключения за попытку убийства знакомого. Мужчину 1989 года рождения признали виновным по двум статьям: части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК России, сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Все случилось 22 августа 2021 года. Рязанец, находясь под воздействием препаратов, несколько раз выстрелил в приятеля из пистолета, заряженного резиновыми пулями, а после – схватил топор и погнался за ним. Несмотря на ранения, пострадавшему все же удалось убежать от преследователя и обратиться за помощью к медикам. Поэтому он остался жив, а убийства не произошло.

Однако уйти от правосудия обвиняемому не удалось – суд приговорил его к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.