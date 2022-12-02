Две школы Клепиковского района закрылись на карантин. Фото: издательство "Пресса".

В связи с ОРВИ в нескольких школах Клепковского района Рязанской области ввели карантин. Об этом написала «Пресса» 2 декабря, ссылаясь на заключение специалиста Роспотребнадзора Ларисы Мишкиной.

Мишкина рассказала, что еще пару недель назад заболели 113 человек, а теперь число заболевших увеличилось в два раза – их стало 225. Уточняется, что большинство из них – дети в возрасте от семи до 14 лет.

Из-за растущего числа заболевших, пять классов клепиковской школы №1 и тумской школы №3 ушли на карантин.