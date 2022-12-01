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НовостиПроисшествия1 декабря 2022 16:56

В Рязанской области обнаружили тело женщины, пропавшей 18 октября

Оно оказалось в лесу в десятке километров от родного села
Источник:kp.ru
В Рязанской области обнаружили тело женщины, пропавшей 18 октября.

В Рязанской области обнаружили тело женщины, пропавшей 18 октября.

1 декабря в Сараевском районе Рязанской области обнаружили тело Раисы Русаковой, пропавшей полтора месяца назад. Оно оказалось в лесу более чем в 10 километрах от дома, где жила женщина. Об этом со ссылкой на местного участкового сообщает издательство «Пресса».

«Женщину опознали родственники. Обстоятельства ее гибели будут известны позже», - говорит старший участковый уполномоченный полиции Сергей Карташов.

Раиса Русакова, жительница села Сысои, исчезла 18 октября и с тех пор не выходила на связь с родными. Односельчане и жители соседних населенных пунктов активно искали ее в окрестностях с привлечением волонтеров, охотников, лесников, егерей. В воздух даже поднимали квадракоптер, чтобы изучить самые труднодоступные лесные участки, но все было безрезультатно.