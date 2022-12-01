Партии КПРФ в очередной раз отказали в поддержке областного закона «О детях войны»

Денис Сидоров выступает на облдуме.

Фракция КПРФ в Рязанской областной Думе неоднократно выносила на рассмотрение депутатов законопроект «О детях войны». Но большинством голосов каждый раз законопроект отклоняется. В тоже время уже в сорока регионов подобный закон принят и работает. Лидер фракции Денис Сидоров удивляется, почему депутаты парламента голосуют против законопроекта.

- С каждым днем «детей войны» становится все меньше. Сейчас в нашей области их осталось порядка 52 000, из них всего 4500 человек не имеют льгот и попадают под действие нашего законопроекта. Сейчас самому молодому из них 77 лет, - говорит Денис Сергеевич.

- Не так давно нам прислали заключение губернатора, в котором говорится, что мы не представили обоснование применения указанного возраста в законе «О детях войны», - продолжает парламентарий. - Но обоснование содержится в самом предложении. Я напомню кто такие «дети войны». Это люди, которые в детском, (нетрудоспособном) возрасте жили и трудились во время Великой Отечественной войны. У них не было детства, но зато досталось много работы. Это они стояли у станков на снарядных ящиках и точили патроны, гильзы. Это они шли за лошадьми и пахали пашню для того, чтобы накормить фронт. Это они, потом уже повзрослевшие после войны, комсомольцами ехали на ударные комсомольские стройки, осваивали целину, Сибирь, космос. Юрий Гагарин как раз относится к поколению детей войны!

Также во фракции подчеркнули, что речь идет о тех людях, которые не имеют никаких льгот. Необходимость принятия законопроекта диктует нынешнее время – уж очень нелегко пенсионерам прожить на такую пенсию. Обозначив юридически статус «детей войны», можно хоть как-то отплатить им за вклад в великую победу и восстановление страны.

- У нас как всегда говорят: денег нет. А на самом деле – они есть, - уверен Денис Сидоров. - Нужно правильно распределять бюджетные средства и избавиться от неэффективных расходов. Прошу поддержать нашу законодательную инициативу и помочь простым людям.

По результатам голосования из 40 депутатов Рязанской областной Думы поддержали законопроект всего девять депутатов, против высказалось – 24, один воздержался.