В Скопинской районной Думе состоялись публичные слушания по проекту бюджета.
1 декабря в Скопинской районной Думе состоялись публичные слушания по проекту бюджета на следующий год и плановый период 2024 и 2025 годов.
На слушаниях стало известно, что на жизнедеятельность муниципалитета рассчитано 840 млн рублей. Основной финансовый документ муниципалитета 2023 года сбалансирован по доходам-расходам.
После выступления начальника финансово-казначейского управления Натальи Пигариной, депутаты рекомендовали принять проект бюджета.
Следующее заседании райдумы запланировано на 15 декабря.
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