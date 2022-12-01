В Скопинской районной Думе состоялись публичные слушания по проекту бюджета.

1 декабря в Скопинской районной Думе состоялись публичные слушания по проекту бюджета на следующий год и плановый период 2024 и 2025 годов.

На слушаниях стало известно, что на жизнедеятельность муниципалитета рассчитано 840 млн рублей. Основной финансовый документ муниципалитета 2023 года сбалансирован по доходам-расходам.

После выступления начальника финансово-казначейского управления Натальи Пигариной, депутаты рекомендовали принять проект бюджета.

Следующее заседании райдумы запланировано на 15 декабря.

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