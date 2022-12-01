Смертельная авария произошла в Клепиковском районе. Фото: Автоклуб города Касимов.
Утром 1 декабря в Клепиковском районе столкнулись грузовик и легковушка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Рязанской области.
Трагедия произошла примерно в 07:50 на трассе Р-132 «Золотое кольцо». По предварительной информации полиции, грузовой автомобиль ГАЗ столкнулся с ВАЗ-2115.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте от полученных травм. Его личность еще не установили.
В данный момент на месте работает полиция, выясняются обстоятельства аварии.
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