Смертельная авария произошла в Клепиковском районе. Фото: Автоклуб города Касимов.

Утром 1 декабря в Клепиковском районе столкнулись грузовик и легковушка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Рязанской области.

Трагедия произошла примерно в 07:50 на трассе Р-132 «Золотое кольцо». По предварительной информации полиции, грузовой автомобиль ГАЗ столкнулся с ВАЗ-2115.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте от полученных травм. Его личность еще не установили.

В данный момент на месте работает полиция, выясняются обстоятельства аварии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!