Пресс-конференция прошла в Рязани по имущественным налогам. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Рязани подвели итоги по уплате имущественных налогов в 2021 году. Во время пресс-конференции в УФНС региона руководство ведомства отметило, что общее количество объектов налогообложения в 2021 году возросло. У физических лиц на 2,7 тысячи стало больше земельных участков, общее их количество составило 429 тысяч участков.

Кроме того, увеличилось число объектов капитального строительства - 737 тысяч, рост составил более 19,7 тысяч объектов. На 7,1 выросло количество транспортных средств, всего - 465,3 тысячи.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина сообщила, что каждый объект, на который предоставляют деньги, требует софинансирования, а обеспечивается оно за счет налогов, поступающих в городской бюджет.

По словам чиновницы, в том числе на эти деньги построили школу в Кальном, отремонтировали около 66 км дорог, реконструировали три библиотеки и многое другое.

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