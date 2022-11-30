Рязанский автобус №17 получил серьезные повреждения, попав в ДТП. Фото: t.me/rzncity/

В Рязани попал в ДТП автобус, работающий на маршруте №17. Фото последствий аварии «на выезде из Канищево» появились в Telegram-канале «Рязань». Судя по всему, место съемки — улица Бирюзова, напротив дома 29.

Что конкретно произошло с автобусом, не уточняется. Единственное, что пока известно, - в результате ДТП, по предварительной информации, никто не пострадал.

При этом сама машина получила очень серьезные механические повреждения.