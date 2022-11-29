С начала 2022 года в Рязанской области отремонтировали 38 железнодорожных переездов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Рязанской области с начала этого года железнодорожники отремонтировали 38 переездов. Об этом рассказала пресс-служба РЖД во вторник, 29 ноября.

Шесть переездов отремонтировали в Рязани, остальные в районах области - Шиловском, Спасском, Рязанском, Касимовском, Кораблинском, Рыбновском, Ряжском, Сасовском и Старожиловском.

Помимо этого, в Рыбновском районе рабочие капитально отремонтировали железнодорожный переезд 185 км. А именно: уложили пять комплектов резинокордового покрытия, заменили устройства заграждения, а также установили новые дорожные знаки и направляющие столбики.

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