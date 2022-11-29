Под Рязанью мужчина порезал бензопилой машину соседа из-за парковочного места

За повреждение чужой машины на жителя села Мурмино завели уголовное дело. Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель села Мурмино Рязанского района весьма оригинально попытался отомстить соседу за то, что тот занял якобы его место на парковке. Мужчина взял бензопилу и набросился на автомобиль обидчика. Впрочем, сильно повредить чужой транспорт ему не позволили полицейские, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

39-летний сельчанин приехал домой и увидел, что рядом с подъездом на площадке, которую он считал своей, стоит LADA X-RAY, принадлежащая 21-летнему соседу. Между мужчинами разгорелся конфликт, в ходе которого «собственник» машиноместа и пустил в ход бензопилу. Люди, недолго думая, вызвали полицию, оперативно приехавший на место наряд вмешался и, тем самым, предотвратил более серьезный ущерб.

В отношении владельца инструмента возбудили уголовное дело по статье 167 УК России – Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.