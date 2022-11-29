Новые травмпункты откроют в Дашково-Песочне и Московском районе Рязани. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязани хотят открыть два травмпункта. Один из них появится в Дашково-Песочне. Тема нехватки травмпунктов обсудили на заседании рязанского правительства 29 ноября.

Глава регионального министерства здравоохранения Александр Пшенников сообщил, что на данный момент работает три детских травмпункта, среднегодовая потребность которого - 90 обращений в смену при пропускной способности 120 обращений. Действуют также два взрослых травмпункта, один из которых оборудован на базе БСМП. Он способен принять до 170 обращений в смену, с чем и справляется. Еще один травмпункт расположен на базе ОКБ №11 на территории приемного покоя.

В связи с неблагоприятными погодными условиями нагрузка травмпункта достигает 160 обращений в смену. На такой случай усилена работа медицинских кадров.

В настоящее время прорабатывают вопрос о размещении нового травмпункта в будущем филиале больницы в Дашково-Песочне, которую планируют построить и оснастить современным оборудованием. Кроме того, еще один травмпункт могут открыть в Московском районе Рязани.

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