Рязанец, жестоко избивший водителя автобуса №16, услышал приговор. Вот что решил суд

Рязанец, избивший водителя автобуса, получил два с половиной года лишения свободы.

Рязанец, избивший в апреле 2022 года водителя муниципального автобуса, предстал перед судом. 25-летнего молодого человека признали виновным по части 2 статьи 213 и подпунктам «б» и «д» части 2 статьи 112 УК России – Хулиганство и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент случился 8 апреля на одной из остановок общественного транспорта в Песочне. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел в салон автобуса №16 и принялся в нецензурной форме оскорблять находившихся там пассажиров. 51-летний водитель остановился и предложил хулигану покинуть автобус. В ответ злоумышленник набросился на него и стал избивать. В результате водитель получил травмы средней степени тяжести, неопасные для жизни.

Позже молодого человека задержали и допросили. Во время следствия и суда он находился под стражей. В итоге Октябрьский районный суд Рязани приговорил хулигана к двум годам и шести месяцам лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу. Отбывать наказание рязанец будет в колонии общего режима.