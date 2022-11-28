Жители Ряжска боятся, что из-за увольнения врачей закроется поликлиника

Жителя Ряжска боятся, что из-за увольнения врачей закроется поликлиника. Фото: Олег УКЛАДОВ

Из амбулаторно-поликлинического подразделения №4 в Ряжске (улица Новоряжская, 29) увольняются специалисты. Жалоба появилась в паблике «Реальный Ряжск». За последние месяцы якобы ушли несколько опытных врачей, в том числе – и.о. заведующей, терапевт и старшая медсестра.

«На четыре участка остался только один терапевт. Понятно, что работать при такой нагрузке невозможно», - говорится в сообщении.

Местные жители опасаются, что «такая кадровая политика» приведет к закрытию поликлиники.

Амбулаторно-поликлиническое подразделение № 4 на станции Ряжск входит в состав негосударственного учреждения здравоохранения «Отделенческая больница на станции Рыбное ОАО РЖД».

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