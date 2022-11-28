В Ухоловском районе 83-летний пенсионер на Renault на скорости вылетел в кювет.

Воскресным утром 27 ноября в Ухоловском районе произошло жесткое ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, в селе Дегтяные Борки, 83-летний житель Шацкого района за рулем автомобиля Renault Logan на скорости вылетел с дороги в кювет и перевернулся.

Жетская авария произошла в Ухоловском районе.

По данным ведомства, пожилой мужчина не учел «дорожные и метеорологические условия».

В результате дорожного происшествия пенсионер получил травмы.

В настоящее время сотрудники ДПС проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

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