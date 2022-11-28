В Ухоловском районе 83-летний пенсионер на Renault на скорости вылетел в кювет.
Воскресным утром 27 ноября в Ухоловском районе произошло жесткое ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.
По предварительным данным, в селе Дегтяные Борки, 83-летний житель Шацкого района за рулем автомобиля Renault Logan на скорости вылетел с дороги в кювет и перевернулся.
Жетская авария произошла в Ухоловском районе.
По данным ведомства, пожилой мужчина не учел «дорожные и метеорологические условия».
В результате дорожного происшествия пенсионер получил травмы.
В настоящее время сотрудники ДПС проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
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