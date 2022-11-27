Три девушки пострадали в результате ДТП в Пронском районе

Фото с места ДТП. Фото: издательство "Пресса".

В воскресенье, 27 ноября, примерно в 1.40 серьезное ДТП произошло в Пронском районе недалеко от города Новомичуринска.

По предварительной информации, 20-летний житель Старожиловского района, управляя автомобилем Opel Zafira, не выбрал безопасную скорость для движения - автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся.

В результате происшествия травмы получили три пассажирки иномарки, девушки в возрасте 18-ти, 25-ти и 38-ми лет.

По факту автоаварии проводится проверка.