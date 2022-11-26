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НовостиПроисшествия26 ноября 2022 17:03

На мусорном полигоне под Рязанью ковшом экскаватора убило рабочего

Трагедия произошла 26 ноября. СК организовал проверку
Источник:kp.ru

Мужчина 1962 года рождения погиб на полигоне твердых бытовых отходов в Рязанском районе. Несчастье произошло 26 ноября. Как сообщает пресс-служба областного СУ СКР, рабочего убило ковшом экскаватора.

Доследственную проверку по факту случившегося проводит Рязанский межрайонный следственный отдел. Ее цель - установить все обстоятельства трагического случая.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - отмечают представители Следственного комитета.