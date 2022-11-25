Возрождение трамвая в Рязани в ближайшем будущем невозможно. Вот по какой причине

Возродить трамвай в Рязани невозможно по причине отсутствия денег. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возрождение трамвая в Рязани возможно, но не в ближайшем будущем. Об этом заявил губернатор Павел Малков во время прямого эфира в пятницу, 25 ноября. Глава региона охарактеризовал трамвай как «хороший и удачный способ транспортного сообщения», но очень дорогой.

- Сразу скажу: вопрос этот я уже несколько раз поднимал, прорабатывал. Но это самый дорогой вид общественного транспорта. Очень дорогая инфраструктура. Если автобус купил, и он сразу начинает ездить, а мы тратим только стоимость этого автобуса, то под трамвай нужно создать огромную инфраструктуру, - объяснил Малков.

Губернатор отметил, что в Рязани есть возможность проложить новые трамвайные маршруты в соответствии с текущим состоянием улиц и конфигурацией города. При этом сама эксплуатация машин не будет сильно затратной для городского бюджета. Проблема кроется только в строительстве трамвайных путей и инфраструктуры. И здесь без помощи федерального центра и огромных инвестиций региону не справиться.

Малков выразил надежду, что вопрос возрождения трамвая в Рязани удастся когда-нибудь сдвинуть с мертвой точки, но подчеркнул, что это вряд ли случится в ближайшей перспективе.